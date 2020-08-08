В США появится аналог Евровидения

В США появится аналог международного песенного конкурса Евровидение. Американский аналог популярного музыкального международного состязания, который получил название American Song Contest, будет запущен в следующем году. Об этом, в пятницу, 7 августа сообщает издание Variety.



В американской версии соревноваться за победу будут представители 50 штатов. Принять участие смогут сольные исполнители, дуэты и группы до шести человек.



Состоять конкурс будет из отборочных туров, полуфиналов и большого финала.



По данным издания, до проведения American Song Contest будет создана академия, посвященная конкурсу. Члены этой академии будут отбирать из артистов и деятелей культуры жюри.



"Представьте, если бы музыка была олимпийским видом спорта и артисты со всего мира объединились в борьбе за золото. Это и есть конкурс "Евровидение". Американская версия будет отличаться от всего, что вы видели раньше по американскому телевидению, сочетая азарт "Мартовского безумия" (чемпионат по баскетболу среди мужских сборных 1-го дивизиона NCAA) и плей-офф НФЛ с артистизмом и красотой музыкальных выступлений мирового уровня", - отметили продюсеры проекта.

