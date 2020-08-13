Собаки могут заменить целую лабораторию по диагностике болезней

Обоняние собак настолько сильно, что с его помощью можно диагностировать заболевания на ранней стадии развития. По словам специалистов, собачий нос способен выявить чайную ложку сахара в 5 миллионах литров воды (два олимпийских бассейна), передает The Daily Mail. Точность в поиске определенных соединений доходит до 96%. Собаки точнее электронных сенсоров, диагностирующих заболевания по ароматическим молекулам.



Рак, диабет, болезнь Паркинсона и малярия, - вот примеры заболеваний, которые могут унюхать собаки. Организация Medical Detection Dogs исследовала, насколько перспективно использование специально натренированных собак для диагностики недугов посредством улавливания в дыхании и запахе пота летучих органических соединений, маркеров заболеваний.



В рамках эксперимента эксперты Medical Detection Dogs привлекли 10 собак (ретриверы, спаниели, колли). Собаки должны были выделить запах болезни среди ряда образцов. И результат по точности превышал в среднем 80%. Кстати, Университет Бристоля доказал, что натренированные собаки способны находить диабетиков с опасно низким уровнем сахара в 83% случаев.

