Крымский антивирусный синдром

8 августа Кабмин неожиданно для всех собрался на внеочередное заседание и объявил, что переходит на чрезвычайный режим работы для усиления контроля над эпидемической ситуацией в стране. После чего принял крайне важное для борьбы с пандемией решение – закрыть КПП на границе с Крымом. Поскольку большая часть населения провела субботний день на пляжах и в других местах отдыха (без масочного режима), этот факт трогательной заботы власти о здоровье народа остался незамеченным.



На момент, когда Кабинет министров Украины собрался на внеочередное заседание и принял решение о закрытии КПП Украины с Крымом до 30 августа, в нашей стране был зафиксирован очередной антирекорд. За сутки обнаружено новых случаев заболевания COVID-19 – 453 человека. В Киеве – около 200 в сутки. Во всем Крыму – 27 человек за день.



Уже жду реплики, что в Крым пускают всех и не проверяют никого. Это абсолютная неправда. Моя подруга, у которой в Крыму родня и недвижимость, отчего она ездит туда регулярно, ответственно заявляет: каждому, кто пересек границу с Украиной, вручают предписание Роспотребнадзора сдать тест на COVID-19 в специальной лаборатории по месту временного проживания в течение трех дней. А затем отправить результаты исследования в управление Роспотребнадзора по электронной почте.



На первый взгляд, это пустышка и можно проигнорировать. Но, поверьте мне, Россия – это страна суровой демократии. Там все по-взрослому. Поэтому очереди на сдачу тестов собираются с 5 утра. Никто не хочет проблем.



Почему меня так напрягает ситуация с Крымом? Наверное, из чувства глубокого и местами неоправданного патриотизма. Сами подумайте – если мы кругом заявляем, что Крым наш и люди, которые там живут или связаны с полуостровом – это наши родные украинские люди, то зачем вставлять им палки в колеса?



Статистика показывает, что с начала карантина, обсервации, самоизоляции и всей этой «бодяги», пассажиропоток через админграницу с Крымом упал в 10 раз. Люди не хотят приключений на свою голову и свой кошелек. Поэтому сидят дома или отдыхают в Одессе и Закарпатье.



Пляжи на популярных украинских курортах не соответствуют требованиям безопасности и карантинным правилам. А пляжники все как один не надевают маску и резиновые перчатки, когда идут загорать и купаться на 35-градусной жаре. О чем с возмущением сообщает общественная организация «Союз потребителей Украины»". Именно от этого заболеваемость в стране неуклонно растет



На днях сообщили, что Египет усилил контроль для приезжающих на территорию страны. С 8 августа всем прибывающим в Египет нужно будет иметь ПЦР-тест с негативным результатом на коронавирус. Правило не касается туристов, которые прибывают прямым авиасообщением в аэропорты Шарм-эль-Шейха, Табы, Хургады, Марса-эль-Алам и Мерса-Матрух

Как свидетельствуют опубликованные 6 августа результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг», выезжали или планируют поехать на отдых за границу 9% украинцев. А 66% наших сограждан не были этим летом в отпуске и не планируют его вообще.С начала нынешнего лета в отпуске были 16% опрошенных, еще 18% – планируют свой отдых. Среди тех респондентов, кто уже был в отпуске либо только планирует его, – 43% ответили, что собираются отдохнуть в своем населенном пункте. Столько же опрошенных намерены провести отпуск в другом регионе Украины.При этом в прошлую пятницу были отмечены традиционные пробки на дороге в сторону Одессы и на трассе, ведущей в Закарпатье. Кое-кто познавательно углубился в пустыни и Азовское морское побережье Херсонщины. Но основная масса продолжает сидеть дома, на дачах и городских пляжах.Причем пляжи на популярных украинских курортах не соответствуют требованиям безопасности и карантинным правилам. А пляжники все как один не надевают маску и резиновые перчатки, когда идут загорать и купаться на 35-градусной жаре. О чем с возмущением сообщает общественная организация «Союз потребителей Украины»". Именно от этого заболеваемость в стране неуклонно растет.Чистое безобразие, я вам скажу. Сама ни разу не видела на пляже никого в маске. И подозреваю, что не увижу. Но при чем здесь Крым? Ведь как мы уже сказали, опираясь на официальные данные, а пресс-служба Херсонского отряда Госпогранслужбы Украины не даст соврать, из-за коронавируса и связанных с этим «нежданчиков», в Крым из Украины едет намного меньше людей, чем в прошлом году.Как правило, это те, кто связан семейными узами, либо оттуда родом и хотел бы привезти детей в любимые с детства места. Грубо говоря, чужаки сейчас ехать в Крым не рискуют. Едут те, для кого это действительно важно.У моей подруги в Крыму живет свекровь. Она с ней в самых душевных отношениях и обязательно старается навестить несколько раз в год. Собиралась ехать 15 августа. Договорилась об отпуске. Нашла и оплатила транспорт. Уведомила добрую старушку. И вот – с 8 утра 9 августа въезд украинцам в Крым закрыт. До окончания пляжного сезона. Т.е. до 30 августа.Кто-то в соцсетях пошутил, что все это придумано, чтобы Виктор Медведчук, отмечавший в Крыму на своей вилле день рождения, не смог вернуться в Украину вместе с Оксаной Марченко. Но все дело в том, что въехать сюда с украинским паспортом можно. А вот выехать уже нельзя.Сюрпризы ждут и тех, кто решил, например, отдохнуть в Албании. Мои знакомые из Одессы – семейная пара заядлых путешественников, очень обрадовалась, когда Албанию открыли для посещений украинцами без всяких ограничений. Сразу купили тур. Причем, недорого – по $500 на человека в пятизвездочный отель за 10 дней отдыха.А теперь им объявили, что пока они наслаждались морскими красотами и кушали морепродукты, Албания вошла в украинский список стран «красной зоны» по показателям заболеваемости COVID-19. Следовательно, граждане, которые посетили страну, по возвращении должны пройти 14-дневную обсервацию.Сразу возникает вопрос: а как объяснить ситуацию на работе? Мой приятель – тренер в спортивном клубе. Он не может работать удаленно. До выезда на отдых его никто не предупреждал о том, что список стран «красной» и «зеленой» зон может быть внезапно обновлен.Но это хорошо, что обновлен он для возвращающихся с отдыха на родину. Гораздо хуже, когда сюрприз будет ждать туристов, только прибывших на вожделенный отдых. Совсем недавно Хорватия и Болгария ввели обязательный ПЦР-тест для въезда украинских туристов. Еще недавно таких требований не было. И рискнувшие выехать на эти курорты две недели назад отдохнули без проблем.На днях сообщили, что Египет усилил контроль для приезжающих на территорию страны. С 8 августа всем прибывающим в Египет нужно будет иметь ПЦР-тест с негативным результатом на коронавирус. Правило не касается туристов, которые прибывают прямым авиасообщением в аэропорты Шарм-эль-Шейха, Табы, Хургады, Марса-эль-Алам и Мерса-Матрух. При этом уточняется, что выезд за пределы указанных курортных городов без сделанного ПЦР-теста с негативным результатом на COVID-19 будет также невозможен.На сегодня из великого многообразия стран, куда может въехать наш гражданин – а это Турция, Сербия, Албания, Северная Македония, Черногория, Беларусь, Великобритания, США, Мексика, Египет, Тунис, Республика Корея, Ирак, Иран, Афганистан, Южный Судан, Эфиопия, Сомали, Кения, Замбия, Танзания, Бурунди, Сейшельские и Багамские острова, Ливан, Ирландия, Мальдивы, Антигуа и Барбуда, Эквадор, Ямайка, Камбоджа, Коморские острова, Пакистан, Пуэрто-Рико и Сент-Люсия, самой понятной и приемлемой страной для отдыха является Турция.Она в «зеленой» зоне. Никаких тестов проходить не надо. Обсервация по возвращению не предусмотрена. Но! С 10 августа Турция открывается для российских туристов. Подозреваю, что вскоре после этого эпидемическая ситуация в стране резко ухудшиться. Как минимум, для нас. И купившие путевки на бархатный сезон могут пролететь так же, как планировавшие отдохнуть в Крыму в августе этого года. В общем, отпуск удался...