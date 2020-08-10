Ястремская отказалась от участия в турнире в Праге

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская отказалась от участия на турнире WTA International Prague Open в Праге, Чехия.



20-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская посеяна на соревнованиях под 4 номером, в стартовом матче должна была сыграть с румынской теннисисткой Ириной-Камелией Бегу, но перед началом поединка украинца снялась. Причиной отказа называются проблемы с зубами.



Через квалификацию в основу попала Марта Костюк, а Леся Цуренко свой финальный матч квалификации турнира в Праге еще не доиграла.

