Захарова грубо ответила на слова Зеленского относительно протестов в Беларуси

Официальный представитель МИД России Мария Захарова набросилась с критикой на слова украинского президента Владимира Зеленского касательно акций протеста в Республике Беларусь. Свое мнение Захарова высказала на странице в соцсети Facebook, передает УНН.



Так, ранее Президент Украины в ответ на протесты в Беларуси призвал к "максимально открытому, пусть и сложному", диалогу, в котором, по его мнению, "должны быть заинтересованы обе стороны - и правительство, и общество, что протестует".



"Как продвинулось бы выполнение "Минских договорённостей", если бы это заявление Зеленского касалось бы Украины, а не Беларуси, которая разберется сама, как ей жить. И вообще, не украинским политикам с их печальным опытом госпереворотов и развала страны что-либо советовать", - написала Захарова.



Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером воскресенья, после объявления результатов национального экзит-пола, согласно которому побеждает действующий президент республики Александр Лукашенко. Примерно в 21:00 люди начали постепенно выходить на улицы. Официальных данных правоохранителей республики нет, однако белорусские СМИ писали о тысячах людей, которые вышли на улицы Минска.

