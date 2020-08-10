Дело против Федины и Зверобой об угрозах Зеленскому рассмотрит суд во Львове

Обвинительный акт в отношении депутата Верховной Рады Софии Федины ("Европейская солидарность") и волонтера Маруси Зверобой (Елены Самбул) в угрозах в адрес Президента Владимира Зеленского рассмотрит Галицкий районный суд Львова.



Об этом говорится в материалах суда, передают Українські Новини.



6 августа в суд поступил обвинительный акт в отношении Федины и Зверобой.



Данное дело будет рассматривать судья Ирина Волоско.



Дата заседания не уточняется.



26 октября 2019 года в Facebook Зверобой было опубликовано видео, на котором Зверобой и нардеп от "Европейской солидарности" София Федина в нецензурной форме оскорбляют действующего президента и желают ему смерти.



В конце июля Федине вручили обвинительный акт об угрозах в адрес Зеленского.



В начале августа стало известно, что ГБР передало в суд дело против Федины и Зверобой об угрозах Зеленскому.



Федине и Зверобой инкриминируется совершение преступления по ч. 1 ст. 346 (угроза убийством в отношении Президента Украины) и ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) Уголовного кодекса.



