Штаб Тихановской предложил Лукашенко переговоры

Штаб кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской предложил Александру Лукашенко начать переговоры. Как отметили в штабе, действия властей во время протестов в Беларуси были неприемлемы.



Об этом сообщила представитель избирательной кампании Тихановской Мария Колесникова.



В штабе сообщили, что Тихановская готова начать переговоры с Лукашенко, чтобы не допустить конфликт между обществом и властью.



"Мы говорим о переговорах. Мы передали информацию, что призываем начать переговоры, чтобы не допустить никакого вида насилия в белорусском обществе", - сказала Колесникова.



При этом сама Тихановская надеется, что в случае повторения протестов, они пройдут мирно.



"Если люди опять захотят выйти на мирный протест, насилие не должно повториться. Мы будем продолжать наши попытки вести диалог с властью… Это все на их совести, не на нашей", - сообщила Тихановская.

