Гавриш, Семочкин: как заманить клиента в юридическую западню «ILF», «Инюрполис»…

Беспринципность, заносчивость, жульническое отношение к клиентам, полное отсутствие морали и профессиональной этики - стали визитной карточкой юридических фирм «ILF»/«Инюрполис» еще со времен их сотрудничества с ближайшим окружением президента Януковича. Большие деньги и широкие возможности влияния вскружили головы юристам, которые вдруг осознали себя всемогущими.



Такая переменна в профессиональной и жизненной философии Т.Гавриш произошла в тот период, когда к ней примкнула группа достаточно известных в милицейских кругах персонажей во главе с Сергеем Семочкиным - бывшим милиционером, уволенным после проверки департамента внутренней безопасности за подделку диплома и фальсификацию записи в трудовой книжке .

Знакомство Семочкина с о многими известными людьми, такими генерал СБУ А.К мита , генерал МВД В.Развадовский, генерал МВД Л.Коваленко (кум Семочкина) и другими высокопоставленными силовиками и чиновниками, позволяло ему выглядеть влиятельной персоной в глазах местного бомонда. Хотя это достойные люди, которые даже не догадываются о том, в каком контексте и при каких обстоятельствах используются их имена. Имея такие знакомства, на встречах с потенциальными клиентами Семочкин стал выдавать себя за того, кем он на самом деле не является и представляться то «полковником СБУ», то сотрудником следственного департамента МВД, то «человеком с Банковой», респектабельным бизнесменом, а иногда даже (!) «криминальным авторитетом».

Как утверждают очевидцы, рабочие кабинеты Гавриш и Семочкина в киевских и харьковских офисах «ILF»/«Инюрполис» с тех пор стали располагаться по соседству, а их сотрудничество стало постоянным. В «ILF»/«Инюрполис» сформировалась собственная система разделения труда:



Гавриш – официальное лицо компании, главный переговорщик и коммуникатор с клиентами. Являясь почетным консулом Германии в Украине https://donezk.diplo.de/ukr-ru/botschaft/honorarkonsuln/-/1230404 и обладая соответствующим дипломатическим иммунитетом, умело пользуется своим статусом.





Харитонов – партнер компании и неофициальный «решало в судах» (с этой целью постоянно играет в бильярд с известными представителями судебной системы Харькова). Если встретить его в суде не на заседании, значит занимается «решением вопросов». Является потенциальным «клиентом» НАБУ.





Сильченко – официальный партнер компании, неофициально отвечает за построение мошеннических схем и втягивание в них состоятельных клиентов компании. Является потенциальным «клиентом» НАБУ.





Семочкин – топ-менеджер по связям с правоохранителями и представителями криминальных кругов, специалист по организации «подстав» и провокаций (незаконные оперативные действия, подбрасывание запрещенных предметов и веществ, уничтожение и порча имущества, поджог автомобилей, силовые акции, клевета, создание клиентам «ILF»/«Инюрполис» проблем, которые возникают якобы извне) .

Семочкин и его люди стали полноценным «серым подразделением» адвокатской конторы Гавриш и начали выполнять за них всю грязную работу: Если кто-то озвучивал желание решить проблемные юридические вопросы, но не мог определиться с партнерами, то вскоре с ними знакомился Семочкин и настойчиво подталкивал к сотрудничеству с «ILF»/«Инюрполис»; Если кто-то из клиентов Гавриш заходил в сложную переговорную ситуацию и не желал повышать дальнейшие ставки в игре, неофициальное предложение о помощи со стороны Семочкина поступало уже их оппонентам и начиналась партия на «двух досках»; Если кто-то из клиентов неосмотрительно делился с компанией «ILF»/«Инюрполис» критически чувствительной для бизнеса информацией, то часто эта информация попадала в СМИ, после чего ее «внезапно» начинали отрабатывать либо правоохранители, либо аффилированные с «ILF»/«Инюрполис» криминальные элементы. Известны также случаи, когда конфиденциальная информация клиентов, о которой могли знать только они и адвокаты «ILF»/«Инюрполис», начинала попадать в СМИ, становясь достоянием желтой прессы и конкурентов; Как уже говорилось выше, Семочкин и его люди стали незаменимыми, если нужно было подстроить какую-то провокацию или «подставу», например, организовать незаконное наблюдение, подбросить что-либо, повредить или уничтожить имущество, дать наводку оперативникам и пр. Зачастую, о будущих проблемах для своего бизнеса клиенты узнавали от самой Гавриш, удивляясь ее осведомленности и проницательности. Но на самом деле, никто из них даже не подозревал, что корни будущих проблем растут непосредственно из соседнего кабинета и создаются «другой рукой» в рамках самой же «ILF»/«Инюрполис».

Таким образом, клиент этой адвокатской конторы приходил чтобы решить свои проблемы, а в результате мошеннических манипуляций попадал на крючок. При этом, проблема, которая раньше «без Семочкина» обходилась в условный доллар, «с Семочкиным» заметно вырастала в масштабах и начала стоить уже целых десять. Решив одну проблему, клиент начинал сталкиваться с новыми и новыми, о существовании которых он раньше даже не подозревал. Все это создавалось и модерировалось Семочкиным для того чтобы надолго привязать клиента к сотрудничеству со структурами Гавриш и чтобы сделать это сотрудничество максимально долгосрочным и дорогостоящим. Прямо как в том старом анекдоте о докторах отце и сыне: - Папа, я наконец-то вылечил нашего давнего пациента, которого ты лечил 30 лет и не мог вылечить! – Идиот, благодаря его болячке, я тебя выучил, машину купил, дачу построил, а ты взял его и вылечил!... Такую схему работы с клиентами взяли себе на вооружение адвокаты «ILF»/«Инюрполис».

Ощущение того, что клиент попадал в юридическую западню, начинало появляться уже через несколько месяцев, но от разрыва отношений многих сдерживали приобретенные за время совместной работы общие «скелеты в шкафу», боязнь обнародования конфиденциальной информации и нежелание входить в конфликт то ли с «полковником», то ли с «криминальным авторитетом» Семочкиным.

Система «пинг-понга» между Гавриш и Семочкиным оказалась примитивной, но эффективной. Одних привлекала хорошая информированность, внешняя обходительность и правильно поставленная речь адвоката Гавриш, а на других производили впечатление постановочные представления в исполнении Семочкина, который всегда умело жонглировал кличками, званиями, должностями и фамилиями влиятельных людей.

Гавриш и партнеры вкладывали огромные финансовые ресурсы в распространение прекрасной информации о себе в СМИ. В то время, как хорошие юристы, не нуждаются в такой массированной саморекламе. Текучка кадров «ILF»/«Инюрполис» огромная .

Самой Татьяне Гавриш, наличие под боком такого персонажа как Семочкин, тоже придавало уверенности и самооценки. Со слов очевидцев, от нее все чаще можно было услышать крылатую фразу: «я слишком много времени инвестировала в это дело, чтобы теперь уйти…» . Видимо, имелось в виду то, что в случае разрыва отношений с клиентами, Гавриш не намерена уходить с «пустыми руками» и ограничиваться только гонорарами, а у бывших деловых партнеров могут возникнуть дополнительные проблемы.

Единственное что дало сбой в работе этого тандема – то, что времена Януковича давно и безвозвратно ушли. Никто не собирается закрывать глаза на нарушение Татьяной Гавриш адвокатской этики, законов и элементарных правил приличия. Никто уже даже в Харькове не воспринимает всерьез Семочкина и его примитивные «разводки». Никто не будет терпеть обычного мошенничества под вывеской профессиональной юридической помощи.