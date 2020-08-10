Украина намерена взять в долг $3,3 млрд

Власти Украины до конца года планируют получить кредиты от Международного валютного фонда, Всемирного банка и Евросоюза на общую сумму более $3,3 млрд. Об этом в понедельник, 10 августа, сообщил министр финансов Сергей Марченко изданию Kyiv Post.



По словам министра, кредит от Всемирного банка ожидается на $700 млн, кредит от МВФ на $1,4 млрд, кредит от ЕС - на €1,2 млрд.



Как сообщалось ранее, в июле Украина потратила $1,5 млрд на обслуживание и погашение госдолга.



Из этой суммы $767 млн уплачено по валютным облигациям внутреннего госзайма, остальные деньги - по внешнем долгу.

