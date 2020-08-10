Реакция "демокоррупционеров" показывает, насколько точно мы попали в цель – Деркач

Попытки навесить ярлыки и атака на источник лишь подтверждают раскрытие крупнейшей схемы "демокоррупции", говорится в комментарии украинского народного депутата (внефракционного) Андрея Деркача на недавнее заявление главы контрразведки США Уильяма Эванины, переданном агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.



По мнению Деркача, манипуляции вокруг обнародованных материалов свидетельствуют о большом вреде, нанесенном "демокоррупции".



"Попытки навесить на меня ярлыки лишь подтверждают, что мы раскрыли крупнейшую схему "Демокорапшн". Как только вы обратите внимание, насколько примитивно американские СМИ, близкие к Демпартии, надергивали информацию из моего отчета, вы поймете, что обнародованные мною факты нанесли большой вред "демокоррупции". Очень большой, судя по реакции коррупционеров", – сказал нардеп.



Он подчеркнул, что "демокоррупционеры" не смогли убедить людей, что обнародованные им записи с голосами Порошенко-Байдена и Порошенко-Путина - фейковые.



"Видимо, обнародованные мною записи Порошенко-Байдена и Порошенко-Путина более не носят статуса "сфабрикованных". Их опубликовали большинство мировых авторитетных изданий. Их не опротестовали путем экспертизы. Их не опровергли в суде. А раз демокоррупционеры не смогли убедить граждан, ни Украины, ни США в том, что записи, якобы, фейковые, они выбрали вариант атаки на источник. Это значит мы разворошили осиное гнездо. Реакция демокоррупционеров показывает, насколько точно мы попали в цель", – отметил Деркач.



Он подчеркнул, что для него важен результат расследования.



"Нас не интересует Байден как кандидат в президенты США и очередное выяснение отношений между представителями республиканцев и демократов в спецлужбах США. Нас интересует Байден как бывший вице-президент США, который прикрывал коррупционные схемы Порошенко, сам при этом зарабатывая. Во всех моих заявлениях речь шла о коррупции в Украине, о международной коррупции наносящей вред охраняемым Законами и Конституции Украины правам наших сограждан. Если кто-то из американских политиков или госслужащих цинично использовал оглашённые мной записи в разборках между партийными историями, играми спецслужб, поддерживающих ту или иную сторону, то это вопрос не ко мне, так же как и вопрос интерпретации и выводов из услышанных записей. Нас интересуют реальные шаги по возвращению в Украину 6 миллиардов выведенных через схему ОВГЗ из Украины во время царствования Януковича и не менее 8 миллиардов в период царствования Порошенко. Также мы должны остановить коррупционную схему реверса российского газа под видом европейских поставок в Украину – от завышенных грабительских тарифов страдают все граждане Украины", – отметил Деркач.



Комментируя вмешательство в президентские выборы США, нардеп отметил, что, по мнению большинства украинских экспертов и политиков, оно действительно было.



"В 2016 году со стороны бывшего президента Украины Петра Порошенко, руководителя созданного при участии американского посольства, органа НАБУ, скоординированных действий, на тот момент дипломатов Украины и США, при участии народного депутата Украины Сергея Лещенка. Целью была – дискредитация начальника штаба кандидата в президенты США Дональда Трампа – Пола Манафорта, путем выброса в прессу не подтвержденной информации и сфальсифицированных доказательств, что в свою очередь, подтверждено записями разговором Порошенка и Байдена от 19 августа 2016 года (на которых очень хорошо это слышно)", – сказал Деркач.



Он подчеркнул, что ранее резонанс у подобных заявлений отсутствовал вследствие неподкрепленности документами.



"Раньше, когда медиа и особенно политики, говорили об экономической и политической коррупции, обвиняли кого-то, то очень редко такие факты подтверждались документами, проводками по счетам, ФИО участников, раскрытием коррупционных схем, записями. И обществом такие обвинения воспринимались не в полной мере, но в нашем случае, в нашем выходе на пресс-конференции с подтверждающими фактами, это сколыхнуло всю страну, начались уголовные расследование, опасность для коррупционеров стала вполне реальной", – сообщил Деркач.



Нардеп напомнил пять стадий модели Кюблер-Росса, согласно которой человек воспринимает плохие перемены в его жизни: отрицание, злость, торг, депрессия, принятие.



"Грантоеды, "соросята", и прочие члены большого профсоюзного движения "Демокоррапшн" сейчас находятся на второй стадии. Стадии злости. Отсюда ярлыки "КГБ", "РФ" и прочие проявления злости от бессилия. До раскрытия уголовных дел осталось не так долго времени. По модели Кюблер-Росс демокоррупционерам до тюрьмы осталось три шага: торг, депрессия, принятие", – заявил Деркач.



Самое опасное, по мнению нардепа, что "демокоррупция" негативно влияет на отношения двух стратегических партнеров – Украины и США.



"Мы действительно нуждаемся в двухпартийной поддержке нашего стратегического партнера США. Только для нас важно, чтобы такая двухпартийная поддержка не осуществлялась за счет нанесения ущерба суверенитету Украины и путем "крышевания" международной коррупции. Главная цель нашей деятельности – интересы Украины, разоблачение международной коррупции, сохранение партнерских отношений между стратегическими партнерами: Украиной и США", – резюмировал Деркач.



7 августа глава контрразведки США Эванина заявил, что с помощью действий народного депутата Украины Андрея Деркача происходит процесс дискредитации кандидата в президенты от Демократической партии Джозефа Байдена.



"Например, пророссийский украинский парламентарий Андрей Деркач распространяет утверждения о коррупции - в том числе путем огласки утечек телефонных звонков - чтобы нанести ущерб кандидатуре бывшего вице-президента Байдена и Демократической партии. Некоторые связанные с Кремлем люди также стремятся продвигать кандидатуру президента Трампа в социальных сетях и на российском телевидении", - говорится в заявлении Эванины, сделанном 7 августа.

