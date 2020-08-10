Частичный иммунитет к COVID-19 может выработаться без контакта с коронавирусом - ученые

Иммунная система некоторых людей, которые никогда не болели коронавирусной инфекцией COVID-19, имеет вспомогательные Т-клетки, способные распознавать и реагировать на опасный вирус, передает УНН со ссылкой на исследование, опубликованном в журнале Cell.



По мнению ученых, причиной этому является так называемая перекрестная реакция: когда Т-клетки-помощники развиваются в ответ на другой вирус, они реагируют на подобный, но ранее не известный патоген. В этом случае Т-клетки могут остаться после предыдущего контакта человека с другим видом коронавируса — вероятно, одним из четырех, которые вызывают простуду.



По словам ученых, именно эти клетки “могут помочь генерировать быстрый и сильный иммунный ответ”.



Однако, наличие таких антител не означает, что люди имеют эффективную иммунную защиту. Частичный иммунитет повышает вероятность того, что заражение коронавирусом будет протекать в более легкой форме.



Напомним, как сообщал УНН, определение процентного показателя иммунного к “ковид” населения поможет вывести регионы из карантина. Об этом заявил экс-министр здравоохранения Василий Князевич, предложив КМУ включить данные об антителах к COVID-19 в критерии карантинного зонирования Украины.



Отметим, что определить антитела к вирусу помогает ИФА-тест.



В частности, выявление иммуноглобулина Ig G свидетельствует о том, что человек контактировал с больными коронавирусом SARS-CoV-2 и выработал иммунитет, или человек уже переболел COVID-19, возможно, даже бессимптомно.



Как сообщалось ранее, еще 21 мая Минздрав обновил стандарты медицинской помощи при COVID-19, предусмотрев обязательное ИФА-тестирование, в частности, для врачей с целью их защиты. Отдельной категорией граждан, подлежащих ИФА-скринингу, приказом Минздрава определено сотрудников Национальной полиции, Национальной гвардии и Госпогранслужбы.

