Тихановская обжаловала итоги выборов президента Белоруссии

Светлана Тихановская, которая заняла второе место на выборах президента Белоруссии, подала жалобу в ЦИК республики.



Тихановская требует признать недействительными итоги и провести повторный подсчет голосов либо повторное голосование на нескольких избирательных участках.



По последним данным ЦИК Белоруссии, которые приводит РИА Новости, действующий белорусский президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, Тихановская — 10,09%.



Тихановская не признала итоги выборов. «Мы видели реальные протоколы. Призываем тех, кто считает, что его голос украли, не молчать», — сказала она. Президентские выборы в Белоруссии прошли 9 августа.

