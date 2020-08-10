Обзор производителей оконной фурнитуры

Фурнитура в металлопластиковых окнах является одной из основных частей оконной системы, которая отвечает за работоспособность окон, попадание шума в помещение и сохранение тепла. Рассмотрим некоторых производителей оконной фурнитуры и особенности их работы. Производителей оконной фурнитуры, речь о которых пойдет ниже, используют передовые заводы-изготовители металлопластиковых окон, в том числе, и компания “ОКНА МАРИУПОЛЯ”, которая любезно предоставила информацию для данной статьи. На официальном сайте компании вы можете купить окна в Мариуполе напрямую от производителя и получить максимальное качество за разумную цену.

Фурнитуры Axor

Оконная фурнитура Axor является одной из лидирующих на украинском рынке. На протяжении 75-ти лет компания AXOR INDUSTRY держит репутацию производителя надежной и очень качественной оконной фурнитуры. Долговечность и надежность - это главные качества данной фурнитуры, и это подтверждено не на словах, а подкреплено сертификатом соответствия RAL-RG 607/9.

Фурнитура Siegenia

Компания Siegenia - это немецкая компания с 105-летней историей и опытом в производстве оконной фурнитуры. Продукция данной компании соответствует всем европейским стандартам. За более чем столетний опыт работы компания научилась делать оконную фурнитуру с высокой надежностью, хорошей взломостойкостью и современным дизайном.

Фурнитура MACO

Фурнитура MACO - австрийская фурнитура, которая по праву удерживает лидирующие позиции на рынке среди производителей оконной фурнитуры. И в подтверждения этому есть целый ряд доказательств:

Сертификат DIN ISO 9001, который говорит о высоком качестве продукции;

Для защиты от коррозии в фурнитуре используется покрытие из 3-х слоев (цинк, хром, воск);

Возможность установки скрытой фурнитуры, что не будет портить общий дизайн;

Функция микропроветривания - через угловой переключатель (с или без возможности 5-ти ступенчатого проветривания), через ножницы или посредством использования проветривателя Multi-Vent;

Большой ресурс работы - оконная фурнитура рассчитана на более чем 40 000 циклов;

10-летняя гарантия.

Фурнитура Fornax

Фурнитура Fornax - относительно молодая на рынке Украины фурнитура. Но благодаря соотношению цена-качества данная фурнитура широко используется в оконных системах и полюбилась многим клиентам. Простота, и в тоже время надежность фурнитуры, очень нравится многим довольным клиентам. Легкость и плавность работы фурнитуры, качественное антикоррозийное покрытие, простота регулировки и гарантия 5 лет сделала ее одной из передовых на рынке Украины.