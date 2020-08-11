Глава ПАСЕ считает выборы в Белоруссии "далекими от справедливости и свободы"

Президентские выборы в Белоруссии нельзя назвать ни свободными, ни справедливыми, заявил в понедельник председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Хендрик Дамс.



"Я внимательно следил за президентскими выборами в Белоруссии, равно как и за событиями, последовавшими после закрытия участков. Я глубоко сожалею, что эти выборы далеки от того, чтобы считаться свободными и справедливыми", - говорится в заявлении Дамса.



"События прошлой ночи, включая использование полицией и военными силы и задержание участников протестных акций, усилили мою озабоченность", - отметил председатель ПАСЕ.



Он призвал власти "проявить максимальную сдержанность и обеспечить беспрепятственное соблюдение основополагающих прав человека и свободу собраний в соответствии с международными обязательствами Белоруссии".



ПАСЕ, по словам ее председателя, "давно призывает власти двигаться в направлении подлинно состязательной политической системы, в которой партии и кандидаты могут беспрепятственно регистрироваться и проводить избирательные кампании, а избиратели свободно делать свой выбор".



Дамс напомнил, что Белоруссия подала заявку на членство в Совете Европы в 1997 году, но из-за отсутствия прогресса в развитии демократии процесс был заморожен на несколько лет.



"Однако права и свободы белорусского народа близки нашим сердцам и, несмотря на тот факт, что выборы вызвали разочарование, мы по-прежнему с нетерпением ждем того дня, когда европейские ценности восторжествуют в Белоруссии", - заявил председатель ПАСЕ.

