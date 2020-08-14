Скорсезе начнет съемки триллера-вестерна в феврале 2021-го

Американский режиссер и обладатель премии «Оскар» Мартин Скорсезе приступит к съемкам своей новой картины — криминальной драмы в жанре вестерн «Убийцы цветочной луны» — в феврале 2021 года, сообщает Osage News.



К производству фильма планировалось приступить в марте 2020 года, однако съемки пришлось отложить из-за пандемии коронавируса. Предполагается, что съемки будут проходить в Оклахоме и продлятся около 16 недель.



Фильм расскажет о расследовании ФБР, проведенном в 1920-х годах в индейском поселении осейджей. Открытие месторождения нефти в поселении обогатило местных жителей, но некоторые из них впоследствии стали жертвами жестоких убийств. Именно эти преступления и привлекли внимание ФБР.



В основу картины ляжет одноименный бестселлер Дэвида Грана, который займется работой над сценарием вместе с Эриком Ротом (известен по «Форресту Гампу» и «Звезда родилась»). Главные роли исполнят Леонардо ДиКаприо и Роберт Де Ниро. Ожидается, что в съемках также задействуют самих индейцев из племени осейджей.



Производством картины займется компания Apple, которая уже выделила на фильм $200 миллионов. Над дистрибуцией фильма будет работать Paramount.





