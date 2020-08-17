Грязный воздух признали смертоноснее инфекционных заболеваний

Университет Чикаго провел проверку качества воздуха, сообщает Xinhua, и установил: загрязнение воздуха различными частицами сокращает мировую продолжительность жизни почти на два года. До прихода COVID-19, по мнению ученых, загрязнение воздуха представляло самую большую угрозу человечеству.



То есть оно опаснее заболеваний вроде туберкулеза и ВИЧ, как и курения. Загрязнение воздуха даже смертоноснее войны, говорят ученые. Почти четверть населения мира проживает в четырех странах Южной Азии, которые относятся к числу наиболее загрязненных - в Бангладеш, Индии, Непале и Пакистане. Здесь грязный воздух может отнимать пять лет жизни.



Загрязнение твердыми частицами также является серьезной проблемой в Юго-Восточной Азии, где традиционные источники загрязнения, такие как автомобили, электростанции и промышленность, сочетаются с лесными и пахотными пожарами, приводя к смертельным концентрациям загрязняющих веществ в воздухе. В результате 89% из 650 миллионов человек в Юго-Восточной Азии проживают в районах, где загрязнение твердыми частицами превышает нормы Всемирной организации здравоохранения.

