Чистая, натуральная вода – залог здоровья

Всем известно, что в составе организма человека большое место занимает вода. При нынешнем агрессивном воздействии окружающей среды очень важно использовать качественную воду, которую можно получить, сделав заказ на сайте компании, осуществляющей такую доставку воды в Киеве. Оформить заказ можно на дом или в офис.

В чем преимущество доставки

Если приобретать бутыли в магазине или супермаркете, то определенно, доставка купленного ложится на плечи самого покупателя. А если нужен не один, а сразу несколько? Можно подсчитать: объем одного равен пяти литрам. Закупить необходимо, например, на семью из четверых человек из расчета два бутили по пять литров на день, получается общий объем равен десяти литрам. А если закупает хрупкая женщина? То получается страшная картина, ведь помимо воды могут быть еще и другие покупки, которые необходимо доставить домой. Но ведь бывают бутыли для кулера по девятнадцать литров.

Вот тут и приходят на помощь компании, специализирующиеся на доставке различных товаров. Для заказчика удобно если помимо требующегося товара, в каталоге данного поставщика указаны также сопутствующие товары, такие как, например, диспенсеры, краны к ним, кулеры, лейки для бутылей, ложки, помпы, подставки различных модификаций, ручки для бутылей, стаканы и держатели для них, а также прочие полезные мелочи. Сотрудники компании осуществляют доставку с подъемом до квартиры, согласитесь, это очень удобно.

Сроки доставки

Важно, чтоб заказанный товар, поступил заказчику своевременно. В ТМ «Хвиля здоров'я» доставка осуществляется в течение 1 часа с момента заказа семь дней в неделю без выходных и праздничных дней с 7 утра до 22 часов. В случае опоздания с доставкой компания обеспечивает скидку в размере десяти процентов за каждые десять минут просрочки.

Способы оплаты

Оплата заказа производится удобным для заказчика способом при получении товара, это может быть как наличный расчет, так и безналичный при помощи терминала, находящегося у доставщика. При заказе онлайн оплата производится через WayForPay или при помощи мобильного приложения.

Что еще немаловажно и приятно для покупателя услуги по доставке воды и сопутствующих товаров, в ТМ «Хвиля здоров'я» часто проводятся акции, такие как 25%-я скидка для учебных заведений и школ, при покупке кулера – вода бесплатно и прочие, о которых можно прочесть на сайте компании.