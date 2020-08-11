Светлана Тихановская уехала в Литву

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская на свободе и сейчас находится в Литве, сообщил в твиттере глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.

Светлана Тихановская в безопасности, она в Литве.



Вечером 10 августа штаб Светланы Тихановской сообщил об ее исчезновении после визита в ЦИК Беларуси. Ближе к ночи Тихановская вышла на связь, но ее местонахождение не раскрывали.



После визита в ЦИК, говорила ее пресс-секретарь Анна Красулина, Тихановская сообщила, что «приняла решение», после чего уехала. О каком решении шла речь, Красулина не уточняла.



Обновлено. Соратница кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Мария Колесникова остается в Минске, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на штаб Тихановской. «Мария в порядке, мы с ней на связи, она в Минске и на свободе», — заявили в штабе.



Светлана Тихановская, по официальным данным ЦИК Беларуси, заняла второе место на выборах президента страны, получив чуть больше 10% голосов. Выборы выиграл действующий президент Александр Лукашенко, баллотировавшийся на шестой срок. Он получил более 80% голосов, говорили в ЦИК.



Тихановская объявила себя победителем выборов президента и предложила Лукашенко провести переговоры. Она обжаловала результаты голосования в ЦИК.



На следующий день после выборов, 10 августа, КГБ Беларуси объявил, что предотвратил покушение на Светлану Тихановскую. Александр Лукашенко говорил, что в ночь после выборов штаб Тихановской взяли под охрану, чтобы избежать «сакральной жертвы».

