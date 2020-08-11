Ночью в Киеве сгорела Tesla Андрея Богдана

В ночь с 10 на 11 августа в Киеве горел автомобиль Tesla, владельцем которого является экс-глава Офиса президента Андрей Богдан.



Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах пишет "Обозреватель".



Инцидент произошел около 03:00. Автомобиль Tesla подожгли, поставив на его крышу сумку с неизвестным содержимым, которая и стала источником огня. Между тем, возгорание удалось ликвидировать за несколько минут, никто не пострадал.



Огнем повреждена сама машина. Правоохранители расследуют данный инцдиент.

