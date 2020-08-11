Богдан назвал поджог своей Tesla угрозой со стороны власти

Экс-глава Офиса президента Андрей Богдан, чей автомобиль Tesla подожгли минувшей ночью в Киеве, расценил инцидент как угрозу со стороны власти.



Соответствующий пост Богдан 11 августа опубликовал в Facebook.



"Сегодня ночью неизвестный поджег мой любимый и задекларированный автомобиль - Тесла S.

Хотя потеря тяжелая (автомобиль сгорел дотла), но я не воспринимаю это близко к сердцу", - написал Богдан.



По словам экс-главы Офиса президента, сейчас всех волнует вопрос, кто это сделал и почему, а лично он расценивает инцидент как угрозу со стороны власти.



"Поскольку это лишь один момент в ряду уголовных дел против меня и моих друзей и чернушных волн в СМИ, я расцениваю это как угрозу от власти. Кроме того, прослеживается определенный символизм - ровно полгода с тех пор, как я счастливым уволился с должности руководителя Офиса президента. Я понимаю, что заказчик этого преступления имеет определенный криминальный опыт, а его соучастники сидят в высоких властных кабинетах, однако, дорогие, кризисные истории - моя работа. Перевожу - это Вы сейчас хлопнули керасинчику в кастрик (вероятно, керосин в костер - Ред.). Ну что же, будем сейчас активно выводить Вас на чистую воду и постараемся обеспечить Вас комфортными условиями отбывания наказания (о комфортных - не обещаю)", - написал Андрей Богдан.

