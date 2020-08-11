Лавров и Маас обсудили санкции США против СП-2

Главы МИД России и Германии Сергей Лавров и Хайко Маас во вторник, 11 августа, обсудили реализацию проекта Северный поток-2 в условиях американских санкций.



"Участники компании Северный поток-2, включая российских, германских и других участников, настроены на то, что этот проект будет завершен. Как я понимаю, есть основания полагать, что это будет сделано в самое ближайшее время", - сказал Лавров.



Он в очередной раз заявил о неприемлемости американских санкций.



Лавров указал на то, что Вашингтон последовательно выходит из большинства многосторонних договоров, организаций и структур, которые так или иначе могут рассматриваться в качестве сдерживающих свободу действий США.



"Из экономического блока мы сделали акцент на завершении строительства газопровода Северный поток-2. Разумеется, учитывали беспрецедентное санкционное давление со стороны США. Мы ценим принципиальную позицию Берлина в поддержку этой исключительно коммерческой инициативы, которая поможет диверсифицировать маршруты поставок природного газа и укрепить энергетическую безопасность Европы на основе тех оценок, которые сами европейские страны выносят, а не на основе оценок, которые делаются из-за океана", - сказал Лавров.

