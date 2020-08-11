Пальчевского финансируют смотрящие за Киевом времен Януковича и Порошенко

Многолетние «смотрящие» за Киевом Вадим Столар и его партнер, бывший чиновник КГГА времен Януковича Андрей Ваврыш определились с кандидатом в мэры Киева – им стал шоумен и ведущий Андрей Пальчевский.



Многолетние «смотрящие» за Киевом Вадим Столар и его партнер, бывший чиновник КГГА времен Януковича Андрей Ваврыш определились с кандидатом в мэры Киева – им стал шоумен и ведущий Андрей Пальчевский. Для Столара и Вавырша избрание главой Киева Пальчевского позволит вернуть схемы незаконного строительства и «крышевания» дерибана земли в столице.



Не удивительно, что скандальные застройщики Столар и Ваврыш получили своего кандидата в мэры. Оба «инвестора» в проект Пальчевского питают надежду, что с помощью своего мэра они вновь смогут заработать на «аферах» со строительством жилых комплексов. А также вернуть себе влияние на «распил» бюджета Киева. С этой целью Столар и Ваврыш не поскупились и вложились в новую партию Пальчевского, которая так и называется «Победа Пальчевского». Проведя в Киевсовет несколько десятков своих «пальчевских» Столар и Ваврыш смогут решить «любой вопрос за ваши деньги».



При этом как известно кидалы и аферисты никогда не работают в одиночку. Пальчевский – только вершина айсберга. Вместе со Столаром и Ваврышем уже давно работают министр культуры Александр Ткаченко и бывший глава Офиса президента Андрей Богдан. Всех их объединяет неистовое желание застроить Киев вдоль и поперек игнорируя существующие правила и законы. Это еще одна причина, которая объединила и сплотила строительных пиратов XXI века вокруг Пальчевского.



И много вопросов можно будет решить путем избрания своего мэра. Так, в 2019 году компании, которые связывают с экс-руководителем Офиса президента Андреем Богданом и Андреем Ваврышем, начали возводить жилой комплекс на 30 гектарах рекреационной земли Национальной академии внутренних дел (входящие в структуру МВД). По данным журналистов-расследователей с Bihus.info Национальная академия внутренних дел подписала договор на застройку двух участков с компанией «Резон» летом 2017 года.



Также известная история о завладение Ваврышем девелоперским проектом «Новый Подол» в Речном порту Киева. Вавриш успел получить разрешение от Департамента градостроительства и архитектуры КГГА на незаконную застройку жилкомплексом «Новый Подол» 13 гектаров береговой линии Подола.



Министр культуры Ткаченко вместе с Вавришем в 2019 году сделали несколько попыток рейдерского захвата государственного предприятия «Укркинохроника» с целью завладения 2 гектарами земли в центре Киева. Ткаченко и Ваврыш уже имеют совместный опыт превращения культурного наследия в стройку. Так произошло в «Одесской киностудией», которую выкупили Ткаченко и Ваврыш. Теперь на месте «Одесской киностудии» строят жилищный комплекс.



Летом прошлого года мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что глава Офиса президента Андрей Богдан навязывает ему двух смотрящих – Андрея Вавриша и Александра Ткаченко. Первого – Андрея Вавриша – Кличко уволил в 2015 году с должности заместителя главного архитектора «за злоупотребления в сфере размещения наружной рекламы». Второй – Александр Ткаченко, – еще до избрания народным депутатом начал присматриваться к Киеву, а после избрания в Раду даже попытался сместить Кличко с поста главы КГГА.



Конечно в такой ситуации Столар, Ваврыш, Ткаченко и Богдан будут прикладывать максимум усилий для избрания мэром Андрея Пальчевского.



Их даже не покоробило скандальное и противоречивое прошлое Пальчевского. Ведь фамилия Пальчевского в политике уже давно известна. И далеко не как ведущего шоу на новостных канала. И даже не собственника клиники «Евролаб». Пальчевский – известный своим военным прошлым, которое указывает на его связи с Россией. Да что там указывает. В биографии прямым текстом написано, что Пальчевский закончил в Москве Военный институт иностранных языков при Минобороны России. Именно там он изучил четыре иностранных языках, в том числе затребованные экзотические языки, как тайский и лаосский. Но скорее всего даже в Военный институт иностранных языков Пальчевский не попал просто так. Ведь его отец в советское время работал на Кубе также в военной сфере. В советское время Пальчевский служил армии, а потом работал в Лаосе военным переводчиком, что автоматически означает работу Пальчевского на спецслужбы и разведку.



Как видно, даже такие моменты не насторожили новых спонсоров Пальчевского – Столара и Ваврыша. Да и сам Пальчевский не скрывает своей новой любви к скандальным застройщикам. Не прямо, конечно. В рамках своей предвыборной кампании Пальчевский внезапно увидел важность строительства для Киева: «Для Киева очень важно возрождение программы по строительству муниципального жилья для того, чтобы город мог сдавать его в аренду молодым семьям дешево. Ведь остается один город, где можно заработать». Как говорится, оговорочка по Фрейду. Конечно же, что не молодым семьям, а Столару и Ваврышу можно будет заработать. С помощью мэра Пальчевского.



Пальчевский – идеальный кандидат для Столара и Ваврыша. По стилю поведения они даже похожи. И Столар, и Ваврыш являются откровенными мошенниками от строительного бизнеса. Пальчевский как под стать подходит бившим «смотрящим». С 2010 года ставленник Столара и Вавриша пробовал свои силы на разных телеканалах в статусе ведущего. Пальчевский комментировал все – от пива и куриного гриппа до курса доллара. В то же время он не является специалистом ни в одной отрасли, кроме знания иностранных языков. Сегодня телевизионный проходимец Пальчевский достиг своего пика популярности, что и притянуло к нему как магнит «проходимцев-застройщиков» Столара и Ваврыша. Теперь только вопрос за киевлянами, которые могут стать жертвами такого гремучего тандема аферистов.

