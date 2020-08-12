Врач рассказал о возможных причинах ухудшения здоровья Ефремова

Стресс, алкоголь, недосыпание и другие факторы могут спровоцировать инсульт, однако, если речь идет о временном нарушении мозгового кровоснабжения, возможно восстановление организма, сообщил РИА Новости профессор кафедры профилактической и неотложной кардиологии медицинского университета имени Сеченова Филипп Копылов, отвечая на вопрос о том, что могло вызвать ухудшение состояния здоровья актера Михаила Ефремова.



Ранее медики скорой помощи заподозрили у Ефремова, попавшего в тяжелом состоянии в Боткинскую больницу, предынфарктное или предынсультное состояние и госпитализировали его из здания суда. Из-за госпитализации обвиняемого заседание суда перенесли на утро среды.



"У инсульта всего две причины, по сути дела: либо закупорка тромба, либо разрыв сосуда. Либо вследствие повышения давления, либо вследствие того, что либо бляшка разорвалась, либо прилетел тромб в сосуд откуда-либо еще, чаще всего из сердца", - сказал Копылов РИА Новости.



Он подтвердил, что стресс, алкоголь и недосыпание могли спровоцировать инсульт.



"Все перечисленное может быть. Это механизм, у которого очень много разных пусковых механизмов", - пояснил эксперт.



По словам Копылова, если речь идет о временном нарушении мозгового кровообращения, в дальнейшем возможно возвращение к норме.



"Насколько мне известно из СМИ, речь идет пока о так называемой транзиторной ишемической атаке, то есть временном нарушении мозгового кровообращения, нестойком. Чаще всего это бывает из-за спазма сосудов в области бляшки. Да, возможно восстановление", - отметил эксперт.



По версии следствия, вечером 8 июня на Садовом кольце Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от пяти до 12 лет колонии. Изначально он признавал себя виновным, но потом защита изменила тактику.

