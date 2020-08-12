Легойда отреагировал на заявление патриарха Варфоломея о русском народе

Действия Константинопольского патриархата на Украине не соотносятся с образом церкви-матери, какой она себя считает по отношению к Русской церкви, заявил во вторник председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.



"Во время богослужения в одном из стамбульских монастырей, принадлежащем русскому Пантелеимонову монастырю, патриарх Варфоломей назвал весь русский народ своими духовными чадами. Мнение самого русского народа, конечно, никто уточнить не потрудился", - написал Легойда в своем Telegram-канале, говоря о богослужении, которое прошло 9 августа.



Как отметил Легойда, Варфоломей таким образом напомнил о том, что Константинопольский патриархат – церковь-мать Русской церкви, от Константинополя "русский народ принял христианство, получил свет, принял крещение".



"Те страдания, которые принесли действия патриарха Варфоломея на Украину, и которые отдаются болью в сердце каждого русского человека, к сожалению, очень мало вяжутся с образом действий церкви-матери", - написал он.



Легойда также напомнил, что патриарх Варфоломей не раз заявлял о своем "праве на вмешательство в дела других поместных церквей".



В 2018 году по инициативе бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата в Киеве прошел "автокефальный объединительный собор", на котором две раскольнические организации создали одну структуру - так называемую "Православную церковь Украины". После Константинопольский патриарх Варфоломей выдал ей томос об "автокефалии" (независимости). Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.

