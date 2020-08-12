ООН призвала Белоруссию соблюдать право журналистов на свободную работу

Власти Белоруссии должны обеспечить журналистам право свободно осуществлять свою работу. Об этом заявил во вторник на брифинге по видеосвязи официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.



"Принципиально важно, чтобы журналисты в Белоруссии, как и в любой стране, могли свободно осуществлять свою работу, - сказал он. - Мы вновь призываем власти Белоруссии проявлять сдержанность, уважать права человека и верховенство права".

