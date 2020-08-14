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- Forbes назвал самых высокооплачиваемых актёров мира
Forbes назвал самых высокооплачиваемых актёров мира
Рейтинг самых высокооплачиваемых актёров мира по версии Forbes возглавил Дуэйн Джонсон, который за год заработал $87,5 млн.
Соответствующий рейтинг опубликован на сайте издания.
На второй строчке разместился Райан Рейнольдс, заработавший $71,5 млн.
Третье место у Марка Уолберга, годовой заработок которого составил $58 млн.
Четвёртая строчка у Бена Аффлека, заработавшего $55 млн.
На пятом месте Вин Дизель с $54 млн.
В июне сообщалось, что самой высокооплачиваемой знаменитостью по версии журнала Forbes стала Кайли Дженнер, заработавшая $590 млн.
Источник: RT
13:31