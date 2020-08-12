МИД Белоруссии готов предоставить доказательства иностранного вмешательства

Белоруссия готова к конструктивному диалогу с зарубежными партнерами и может предоставить убедительные факты иностранного вмешательства в нынешнюю ситуацию в стране. Об этом во вторник заявил МИД Белоруссии. "Мы предлагаем объективно и без эмоций разобраться в том, что, как и почему происходит сегодня в Беларуси.

Готовы к конструктивному, а главное - объективному диалогу по этой теме со всеми зарубежными партнерами. Готовы представить конкретные неопровержимые факты, раскрывающие подоплеку нынешних событий, в том числе и о вмешательстве из-за рубежа", - сказано в заявлении.



Министерство иностранных дел Белоруссии назвало неприемлемыми заявления некоторых европейских чиновников, последовавшие после президентских выборов в этой стране. Об этом говорится в заявлении, опубликованном во вторник на сайте внешнеполитического ведомства.



"С учетом ряда прозвучавших из европейских столиц заявлений хотим подчеркнуть, что нам небезразлична реакция наших зарубежных партнеров на ход и результаты президентских выборов в Белоруссии. Конечно, мы внимательно за ней следим. Спасибо за заявления о поддержке суверенитета и независимости Республики Беларусь. <...> В то же время абсолютно неприемлемо то, как быстро ряд европейских чиновников сделал важнейшие для нашей страны политические заявления, даже без попытки объективно разобраться и реально оценить ситуацию", - говорится в заявлении.



Отмечается, что некоторые выводы были сделаны на основе "односторонней информации и откровенной неправды".

