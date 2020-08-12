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- Лазерная эпиляция: что это, со скольки лет делать и есть ли в этом опасность
Лазерная эпиляция: что это, со скольки лет делать и есть ли в этом опасность
Лазерная эпиляция — эффективный метод удаления волос, в ходе которого мастер посредством лазерного излучения разрушает волосяные фолликулы на определённом участке кожи. Являясь совершенно не новой методикой, лазерная эпиляция все-равно окружена множеством мифов и предрассудков, развеять которые мы постараемся в нашей статье.
Противопоказания к лазерной эпиляции
Прежде чем решиться на удаление нежелательных волос лазером, обратите внимание на ряд противопоказаний:
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Беременность. В это время гормональный фон женщины нестабилен, а кожа отличается повышенной чувствительностью. Из-за этого сам процесс эпиляции будет болезненным, а после может возникнуть пигментация.
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Возраст до 18 лет. Часто девочки-подростки не хотят отставать от взрослых дам, и желают поскорее воспользоваться всеми технологиями бьюти-индустрии. Не стоит спешить. Возраст не является полным противопоказанием. Единственное, стоит обратить внимание, что если процедуру оказывать подростку, то эффект может быть не 100%, так как существуют гормональные перестройки организма.
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Загар. Если проводить процедуру после свежего загара, то можно получить ожог. Если же загорать после, то это может вызвать пигментацию, поскольку кожа после лазерной эпиляции становится чувствительной. Поэтому 2–4 недели до и после процедуры нельзя загорать.
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Воспаления на коже. В этом случае после лазерной эпиляции кожа требует более тщательного ухода, а именно нанесения специальных лекарственных препаратов с бактерицидным и антисептическим эффектом. Также противопоказано посещение бани в течении 3-х дней после процедуры.
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Повреждения кожи, её хронические заболевания. Эпилируемый участок кожного покрова обязательно должен быть здоровым. Наличие ожогов, травм, аллергических реакций — строгие противопоказания к выполнению процедуры, так как она может ещё больше усугубить ситуацию. Поэтому такие участки кожи подвергать процедуре нельзя и их необходимо обходить, но здоровые участки кожи можно эпилировать.
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Острые инфекционные заболевания. Не проводят процедуру при гриппе, вирусных инфекциях, обострении герпеса, так как в этот момент у человека ослаблен иммунитет.
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Онкология, СПИД, сахарный диабет в стадии декомпенсации, заболевания сердечно-сосудистой системы (такие, как ишемическая болезнь сердца). При таких диагнозах восприимчивость к внешним раздражителям у человека повышена. Также характерна слабая регенерация кожи, склонность к появлению рубцов.
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Приём препаратов, повышающих светочувствительность организма. Рекомендуется воздержаться от приема лекарственных средств за 2-6 месяцев до, после и во время проведения курса лазерной эпиляции. Полным противопоказанием является приём препаратов по лечению угревой сыпи.
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Келоидные рубцы. Кожный покров в такой области особенно уязвим, что может привести к изменению его внешнего вида, появлению ожогов и пигментации.
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Аллергия на солнце, свет. Полным противопоказанием к процедуре это не является. В таком случае рекомендуется сделать пробные вспышки для проверки реакции кожи. Редко, но случается индивидуальная непереносимость лазера.
Мифы о лазерной эпиляции
На тематических форумах и в частных беседах можно услышать множество совершенно абсурдных утверждений о лазерной эпиляции. Рассмотрим и опровергнем самые распространённые мифы.
Лазерная эпиляция — это очень больно
Всё зависит от индивидуальных особенностей организма. Кто-то легко переносит процедуру, ощущая лишь лёгкое покалывание, другим же она может доставить более существенный дискомфорт. В этом случае можно воспользоваться обезболивающими средствами.
Лазер облучает и приносит вред организму
Лазер воздействует только на меланин — пигмент, находящийся в волосе. При этом луч никак не затрагивает кожу и уж тем более, внутренние органы. Кроме того, в лазерном луче нет ультрафиолетовых волн, способных негативно повлиять на организм.
Конечно, при неграмотном подходе навредить может любая косметологическая процедура. Поэтому так важно выбрать салон, оборудованный новейшим оборудованием и специалиста, профессионализм которого не вызывает сомнений. Яркий образец такого салона в Украине — сеть TK-Laser.
После лазерной эпиляции волосы больше никогда не вырастут
На самом деле после прохождения полного курса лазерной эпиляции волосы прекратят свой рост на длительный период. Но через какое-то время они снова начнут расти. Поэтому необходимо раз-два в год проходить поддерживающий сеанс.
Помните, многое зависит от индивидуальных особенностей организма. Перед началом серии процедур обратитесь за консультацией в центр лазерной эпиляции: грамотные специалистыTK-LASER подробно расскажут обо всех тонкостях эпиляции, дадут рекомендации по уходу за кожей до и после сеансов. Доверьтесь профессионалам, и ваша кожа долго будет радовать вас своей гладкостью.