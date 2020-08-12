Лазерная эпиляция: что это, со скольки лет делать и есть ли в этом опасность

Лазерная эпиляция — эффективный метод удаления волос, в ходе которого мастер посредством лазерного излучения разрушает волосяные фолликулы на определённом участке кожи. Являясь совершенно не новой методикой, лазерная эпиляция все-равно окружена множеством мифов и предрассудков, развеять которые мы постараемся в нашей статье.

Противопоказания к лазерной эпиляции

Прежде чем решиться на удаление нежелательных волос лазером, обратите внимание на ряд противопоказаний:

Беременность. В это время гормональный фон женщины нестабилен, а кожа отличается повышенной чувствительностью. Из-за этого сам процесс эпиляции будет болезненным, а после может возникнуть пигментация. Возраст до 18 лет. Часто девочки-подростки не хотят отставать от взрослых дам, и желают поскорее воспользоваться всеми технологиями бьюти-индустрии. Не стоит спешить. Возраст не является полным противопоказанием. Единственное, стоит обратить внимание, что если процедуру оказывать подростку, то эффект может быть не 100%, так как существуют гормональные перестройки организма. Загар. Если проводить процедуру после свежего загара, то можно получить ожог. Если же загорать после, то это может вызвать пигментацию, поскольку кожа после лазерной эпиляции становится чувствительной. Поэтому 2–4 недели до и после процедуры нельзя загорать. Воспаления на коже. В этом случае после лазерной эпиляции кожа требует более тщательного ухода, а именно нанесения специальных лекарственных препаратов с бактерицидным и антисептическим эффектом. Также противопоказано посещение бани в течении 3-х дней после процедуры. Повреждения кожи, её хронические заболевания. Эпилируемый участок кожного покрова обязательно должен быть здоровым. Наличие ожогов, травм, аллергических реакций — строгие противопоказания к выполнению процедуры, так как она может ещё больше усугубить ситуацию. Поэтому такие участки кожи подвергать процедуре нельзя и их необходимо обходить, но здоровые участки кожи можно эпилировать. Острые инфекционные заболевания. Не проводят процедуру при гриппе, вирусных инфекциях, обострении герпеса, так как в этот момент у человека ослаблен иммунитет. Онкология, СПИД, сахарный диабет в стадии декомпенсации, заболевания сердечно-сосудистой системы (такие, как ишемическая болезнь сердца). При таких диагнозах восприимчивость к внешним раздражителям у человека повышена. Также характерна слабая регенерация кожи, склонность к появлению рубцов. Приём препаратов, повышающих светочувствительность организма. Рекомендуется воздержаться от приема лекарственных средств за 2-6 месяцев до, после и во время проведения курса лазерной эпиляции. Полным противопоказанием является приём препаратов по лечению угревой сыпи. Келоидные рубцы. Кожный покров в такой области особенно уязвим, что может привести к изменению его внешнего вида, появлению ожогов и пигментации. Аллергия на солнце, свет. Полным противопоказанием к процедуре это не является. В таком случае рекомендуется сделать пробные вспышки для проверки реакции кожи. Редко, но случается индивидуальная непереносимость лазера.

Мифы о лазерной эпиляции

На тематических форумах и в частных беседах можно услышать множество совершенно абсурдных утверждений о лазерной эпиляции. Рассмотрим и опровергнем самые распространённые мифы.







Лазерная эпиляция — это очень больно

Всё зависит от индивидуальных особенностей организма. Кто-то легко переносит процедуру, ощущая лишь лёгкое покалывание, другим же она может доставить более существенный дискомфорт. В этом случае можно воспользоваться обезболивающими средствами.

Лазер облучает и приносит вред организму

Лазер воздействует только на меланин — пигмент, находящийся в волосе. При этом луч никак не затрагивает кожу и уж тем более, внутренние органы. Кроме того, в лазерном луче нет ультрафиолетовых волн, способных негативно повлиять на организм.

Конечно, при неграмотном подходе навредить может любая косметологическая процедура. Поэтому так важно выбрать салон, оборудованный новейшим оборудованием и специалиста, профессионализм которого не вызывает сомнений. Яркий образец такого салона в Украине — сеть TK-Laser.

После лазерной эпиляции волосы больше никогда не вырастут

На самом деле после прохождения полного курса лазерной эпиляции волосы прекратят свой рост на длительный период. Но через какое-то время они снова начнут расти. Поэтому необходимо раз-два в год проходить поддерживающий сеанс.