Координаторов массовых акций задержали в Минске - БелТА

В Минске задержаны координаторы массовых беспорядков, один из них руководил действиями соратников из гостиницы, сообщает госагентство БелТА.



"Один из задержанных, минчанин, снимал номер на 17-м этаже гостиницы "Беларусь". Оттуда и координировал акции. Мужчина управлял действиями трех подчиненных. Они в свою очередь руководили сотнями", - сообщает агентство.



В пресс-службе МВД Беларуси агентству "Интерфакс-Запад" подтвердили факт задержания координаторов беспорядков, но подробности сообщить отказались.



В Беларуси уже три ночи подряд проходят акции протеста и стычки их участников с правоохранительными органами.



Протестующие не согласны с оглашенными итогами выборов главы государства, на которых, по предварительным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его основной соперник Светлана Тихановская - 10,9%.



В ходе акций протеста один человек погиб, более 200 человек госпитализированы. МВД сообщило о задержании свыше 3 тыс. человек в ночь на 10 августа и более 2 тыс. - в ночь на 11 августа.

