Минздрав намерен наладить производство вакцин в Украине

Министерство здравоохранения Украины намерено наладить производство вакцин на территории страны, сообщил министр Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.



"Украина нуждается в собственном производстве вакцин. Это - одна из задач для меня от президента относительно безопасности нашей страны, особенно при COVID-19",- сказал он.



"На предыдущей неделе провел встречу с крупными украинскими фармпроизводителями – "Фармак", "Лекхим", "Биолик". Также присутствовали ученые Национальной академии наук, Института микробиологии. У нас есть четкое понимание, которое станет стратегией для начала производства вакцин на территории Украины",- добавил он.

