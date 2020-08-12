Закон об игорном бизнесе опубликовали в "Голосе Украины"

Закон о проведении азартных игр опубликован в газете Верховной Рады "Голос Украины".



Как передает Укринформ, текст документа обнародован также на сайте издания.



Среди основных пунктов закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" (№2285-д) - введение уголовной ответственности за организацию азартных игр без лицензии, разрешение располагать залы с игровыми автоматами только в отелях, имеюших три, четыре или пять звезд, регулирование "классических" лотерей и возрастные ограничения (играть в азартные игры смогут лица старше 21 года). Вводятся ограничения относительно рекламы игорных заведений, в частности запрещается рекламировать азартные игры как способ легкого обогащения.



Запрет на игорный бизнес действовал в Украине на протяжении 11 лет.



Ранее председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не исключал, что Верховная Рада может обратиться к Президенту с просьбой вернуть в парламент Закон "О государственном регулировании деятельности относительно организации и проведения азартных игр" с предложениями, поскольку во время рассмотрения поправок к документу были допущены некоторые рассогласования.



Председатель подкомитета по вопросам местных налогов и сборов Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Марьян Заблоцкий сообщил, что юридические коллизии в Законе "О государственном регулировании деятельности относительно организации и проведения азартных игр", касающиеся избрания контролирующего органа, будут исправлены заключительными положениями в законопроекте о налогообложении игорного бизнеса.



Как сообщал Укринформ, Верховная Рада 14 июля приняла закон "О государственном регулировании деятельности относительно организации и проведения азартных игр" (законопроект № 2285-д). Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал его 27 июля, а Президент Владимир Зеленский - 11 августа.

