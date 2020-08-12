В ЕС настаивают на доказательствах безопасности вакцины от коронавируса

Использованию любой вакцины против коронавируса должны предшествовать убедительные доказательства ее безопасности и эффективности, заявил "Интерфаксу" один из официальных представителей Европейской комиссии (ЕК).



"Хотя мы полностью поддерживаем цель разработки вакцины как можно быстрее, мы не можем идти на компромисс в отношении требований к доказательствам (пригодности) по вакцине, особенно когда она должна быть применена к здоровым людям. Это требует достаточных данных на основе клинических испытаний, которые покажут, что вакцина безопасна и эффективна", - сообщил собеседник агентства в среду в Брюсселе.



Так он ответил на просьбу прокомментировать объявленное в России создание вакцины против COVID-19 и планы ее быстрого массового производства и применения.



В том, что касается Евросоюза, продолжил европейский чиновник, ведутся интенсивные переговоры с несколькими компаниями о производстве и поставке больших количеств доз для защиты граждан ЕС, "которые станут доступны после того, как будет научно доказана их безопасность".



Представитель ЕК напомнил, что на минувшей неделе Еврокомиссия завершила предварительные переговоры с компанией Sanofi-GSK, в ходе которых было достигнуто соглашение о приобретении 300 млн доз для стран ЕС в случае успешной разработки вакцины.



"Поддержка быстрой разработки и утверждения эффективных и безопасных препаратов для лечения COVID-19 и вакцин против COVID-19 является главным приоритетом, как мы обозначили в нашей амбициозной стратегии ЕС в отношении вакцин от 17 июня", - добавил функционер ЕК.



Он также отметил, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) может предоставить рекомендации по нормативным требованиям, чтобы любой перспективный лекарственный препарат мог как можно быстрее стать доступным для пациентов сначала в условиях клинических испытаний, а затем, после получения разрешения, на рынке.



Ранее на пресс-конференции в среду в Москве глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что первая партия российской вакцины от коронавируса будет выпущена в течение двух недель. "Сегодня идет контроль качества. В течение двух недель будут выпущены первые упаковки лекарственного препарата, будут поступать для (вакцинации) медиков групп риска", - сказал министр.



Во вторник президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции.



Производиться разработанный в институте им. Гамалеи препарат будет на фармацевтическом заводе "Биннофарм" в Зеленограде (входит в АФК "Система"). Разработку и производство вакцинного препарата финансирует Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). В Минздраве заявляют, что вакцина безопасна. Путин заявил, что вакциной успешно привилась одна из его дочерей.

