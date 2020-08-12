Ученые открыли новый вид динозавров

Палеонтологи из Саутгемптоновского университета в Великобритании открыли новый вид динозавра. Он относился к тому же семейству, что и тираннозавры и жил 115 миллионов лет назад, пишет Sky News.



Еще в прошлом году на британском острове Уайт были обнаружены четыре кости динозавра - фрагменты шеи, спины и хвоста. После их исследования, ученые определили, что это динозавр, ранее неизвестный науке.



Данный вид обитал в меловой период и относится к семейству тераподовых. Длина динозавра могла достигать четырех метров.



Новый вид получил название Vectaerovenator inopinatus.



После изучения останки отправят в Музей динозавров в Сендауне на острове Уайт.







