За три дня протестов в Беларуси задержали около шести тысяч человек

За участие в несанкционированных уличных акциях вечером 11 и ночью 12 августа было задержано больше тысячи человек, сообщила пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова.



Таким образом, за три дня протестов в Беларуси задержали около шести тысяч человек: после акций 9 августа МВД отчиталось о трех тысячах задержанных, после акций 10 августа — о двух тысячах.



По данным МВД, 11 августа в 25 населенных пунктах были «очаговые сборы граждан». В крупных городах некоторые протестующие перекрывали движение и оказывали сопротивление сотрудникам милиции. В частности, на них совершили пять умышленных наездов на дорогах, утверждает МВД. Всего 11 августа пострадали 14 сотрудников милиции и военнослужащих внутренних войск.



По данным Минздрава, в результате акций 11 августа в больницы попал 51 человек. За предыдущие два дня в связи с протестами были госпитализированы по меньшей мере 200 человек.



В Беларуси с 9 августа ежедневно проходят акции протеста против результатов президентских выборов. В них участвуют тысячи людей, их жестко разгоняет ОМОН. Один из протестующих погиб.



Наиболее массовые акции проходят в Минске. По словам городских властей, ущерб от них превысил 500 тысяч белорусских рублей (1,5 миллиона российских рублей). Чиновники заявили о поврежденных остановках, светофорах, дорожных знаках, тротуарной плитке и мусорных контейнерах.

