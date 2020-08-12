Добровольцы озвучили побочные эффекты российской вакцины от COVID

Добровольцы озвучили побочные эффекты российской вакцины от COVID

Одни из первых, кто испытал на себе российскую вакцину от коронавируса, пожаловались на головные боли, жар и ломоту в теле после введения лекарства.Об этом сообщает издание Такие дела.

По словам 24-летнего Андрея Вольникова, выпускника Сеченовского университета, 2D-художника, при проведении испытаний добровольцев разделили на две группы. В первой группе тестировали однокомпонентную вакцину, во второй - двухкомпонентную.

"Я был в первой группе - нам раз ввели, и все. Самочувствие было плохое в первый день: болела голова, ломота мышц. Но это побочка многих вакцин, это нормально", - рассказал он.

Вторая волонтер, которая согласилась на прививку, 37-летняя Анна Куткина сообщила, что во время вакцинации ей было страшно.

"К вечеру резко поднялась температура до 38 градусов, болела голова, я чувствовала ломоту в теле", - заявила женщина.

В инструкции к препарату, опубликованной на сайте госреестра лекарственных средств, говорится и о таких побочных эффектах вакцины, как озноб, повышение температуры тела, общее недомогание, боль в месте инъекции, отечность, тошнота, снижение аппетита.

"У некоторых пациентов возможно развитие аллергических реакций, кратковременное повышение уровня печеночных трансаминаз, креатинина и креатинфосфокиназы в сыворотке крови", - предупреждают разработчики вакцины.