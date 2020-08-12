Добровольцы озвучили побочные эффекты российской вакцины от COVID

Одни из первых, кто испытал на себе российскую вакцину от коронавируса, пожаловались на головные боли, жар и ломоту в теле после введения лекарства.Об этом сообщает издание Такие дела.



По словам 24-летнего Андрея Вольникова, выпускника Сеченовского университета, 2D-художника, при проведении испытаний добровольцев разделили на две группы. В первой группе тестировали однокомпонентную вакцину, во второй - двухкомпонентную.



"Я был в первой группе - нам раз ввели, и все. Самочувствие было плохое в первый день: болела голова, ломота мышц. Но это побочка многих вакцин, это нормально", - рассказал он.



Вторая волонтер, которая согласилась на прививку, 37-летняя Анна Куткина сообщила, что во время вакцинации ей было страшно.



"К вечеру резко поднялась температура до 38 градусов, болела голова, я чувствовала ломоту в теле", - заявила женщина.



В инструкции к препарату, опубликованной на сайте госреестра лекарственных средств, говорится и о таких побочных эффектах вакцины, как озноб, повышение температуры тела, общее недомогание, боль в месте инъекции, отечность, тошнота, снижение аппетита.



"У некоторых пациентов возможно развитие аллергических реакций, кратковременное повышение уровня печеночных трансаминаз, креатинина и креатинфосфокиназы в сыворотке крови", - предупреждают разработчики вакцины.

