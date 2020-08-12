Китай ослабляет ограничения для путешественников из Европы

Китай ослабил ограничения на въезд для посетителей из 36 европейских стран, передает УНН со ссылкой на South China Morning Post.



Так, почти всем иностранным гражданам был запрещен въезд в страну, когда Китай в марте ввел ограничительные меры на фоне пандемии коронавируса. Но на этой неделе Пекин заявил, что смягчит некоторые требования для европейцев.



Новые правила позволят владельцам европейских паспортов из 36 стран, включая Великобританию, Францию и Германию, с действующим разрешением на проживание подавать заявку на визу без приглашения, заявило посольство Китая в Берлине в среду.



Сообщается, что каждый, кто возвращается в Китай, должен повторно подать заявление на получение визы, поскольку проездные документы, выданные до пандемии, были аннулированы.



Ранее Китай позволял небольшому количеству квалифицированных иностранных рабочих возвращаться со специальными официальными приглашениями.



В понедельник министерство иностранных дел Китая заявило, что владельцам европейских паспортов, соответствующих требованиям, будет разрешено "подавать заявление на получение китайской визы бесплатно".



Однако, любой, кто прибывает из-за границы, по-прежнему должен сдать тест на COVID-19 и пройти 14-дневный карантин.

