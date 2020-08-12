Названы самые быстро дорожающие товары в мире

Самыми быстро дорожающими биржевыми товарами являются кофе, какао, сахар и хлопок. В начале пандемии эти товары значительно просели в цене, однако теперь из-за ограничения поставок на фоне вновь появившегося спроса они могут сильно подорожать, пишет The Wall Street Journal.



Эксперты отмечают, что за последний месяц фьючерсы на какао на лондонской бирже ICE выросли на 17 процентов (до 2488 долларов за тонну), фьючерсы на кофе стали выше на 14 процентов (около 2,47 доллара за килограмм).



Также подскочила цена на хлопок и сахар - на 10 и 19 процентов соответственно.



Специалисты считают, что скачок цен спровоцировало и ослабление доллара.

