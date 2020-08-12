Три дня без интернета стоили экономике Беларуси $170 млн

Экономика Беларуси теряла по $56,4 млн в день все три дня отключения от интернета. Об этом свидетельствуют данные неправительственной организации NetBlocks, опубликованные в среду, 12 августа.



Таким образом за трое суток без интернет-связи экономика Беларуси потеряла около $170 млн.



Также организация подтвердила серьезные проблемы с интернетом, которые возникли в Беларуси за последние 3 дня. При этом возможность отключать страну от интернета имеется всего у двух компаний, подконтрольных правительству.



9 августа в Беларуси начались проблемы с интернетом. Крупнейший белорусский интернет-оператор Белтелеком заявил о "проблемах с внешними каналами".



Позже стало известно, что в Беларуси упали сайты информагентств и ЦИК. Кроме БелТА и БелаПАН, недоступен и портал новостей TUT.by, который накануне заявил о DDoS-атаке на сайт.



В свою очередь Лукашенко говорил, что интернет в Беларуси блокируют "из-за границы". Александр Лукашенко отрицает, что интернет в стране отключают по инициативе властей, - говорит "кому-то неймется".

