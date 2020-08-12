Степанов объяснил пребывание Харькова в "зеленой" зоне

В городе Харькове много новых случаев коронавирусной болезни, завтра комиссия ТЭБ и ЧС будет рассматривать разделение территорий на разные уровни опасности и решит этот вопрос. Об этом заявил на брифинге по итогам заседания правительства глава Минздрава Максим Степанов, передает корреспондент УНН.



"То, что касается города Харькова: кроме роста количества людей, у нас есть много новых заболевших в городе Харьков, завтра будет проведена комиссия ТЭБ и ЧС и будут разделены те или иные территории на разные уровни опасности, в зависимости от утвержденных показателей", - сказал Степанов, отвечая на вопрос, почему Харьков остается в "зеленой" зоне несмотря на количество больных.



По его словам, то, что касается областных центров - там будут применены дополнительные коэффициенты, ведь там есть миграция людей из соседних городов.

