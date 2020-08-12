В Минздраве отреагировали на российскую вакцину от COVID

Главный санитарный врач и замминистра здравоохранения Виктор Ляшко прокомментировал заявление России о регистрации первой в мире вакцины от COVID. Об этом он сообщил в Facebook.



Ляшко объяснил, что Россия уже с конца августа собирается начать массовое использование вакцины для медиков, а с начала 2021 - ввести препарат в оборот. Однако Всемирная организация здравоохранения предостерегает от гонки по созданию вакцины.



На сегодня в мире тестируют 26 вакцин от инфекции, шесть из них уже проходят исследования на эффективность с привлечением значительного количества участников.



"Сейчас именно ограниченные данные о ходе клинических испытаний и соблюдения требований не позволяют уверенно сказать, будет ли российская вакцина эффективной и безопасной, и имеет ли она шансы на массовое использование. Российская Федерация до сих пор не провела третьей фазы клинических испытаний, которая позволила бы накопить достаточную научную основу для практического использования вакцины на людях", - сообщил главный санитарный врач.



Также, по его словам, на третьей фазе клинических испытаний компании проводят проспективное плацебо-контролируемое исследование. Обычно в нем принимают участие 30 тыс. человек: 20 тыс. получают вакцину, еще 10 тыс. - плацебо.



"Это единственный способ проверить, работает ли вакцина - например, у 70% привитых в течение 4 или 6 месяцев, и что вакцина показала безопасность при привлечении 20 000 человек в исследования ... Иногда редкие побочные эффекты можно определить только после лицензирования, и после него вы сможете убедиться, эффективна ли вакцина в долгосрочной перспективе - целый год, два, три", - добавил он.



Выяснилось, что не только ВОЗ, но и Ассоциация организации клинических исследований безуспешно советовала Министерству здравоохранения РФ воздержаться от регистрации вакцины.



"Основание для таких рекомендаций - ограниченные данные по эффективности кандидата и тот факт, что в мире есть немалое количество разработок, которые зашли значительно дальше, чем вакцина, разработанная в РФ, однако они ожидают полноценного завершения испытаний и преквалификации ВОЗ", - сообщил Ляшко .

