Порошенко и Яценюк призвали Лукашенко провести новые выборы в Белоруссии

Бывший президент Украины Петр Порошенко, а также бывший премьер-министр Арсений Яценюк дали совет президенту Беларуси Александру Лукашенко провести новые выборы после охвативших страну протестов.



Порошенко разместил свое видеообращение в Facebook в среду, 12 августа.



По его словам, властям Беларуси необходимо отпустить протестующих, а также пойти на диалог с обществом и провести повторные президентские выборы.



Кроме того, Порошенко призвал Зеленского назначить специального представителя от Украины, который вместе с европейскими коллегами влиял бы на урегулирования конфликта в соседней стране.



Ранее о необходимости новых выборов заявил и бывший премьер-министр Украины и лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк. По его словам, вместо легитимных выборов в Беларуси произошло "переназначение власти".

