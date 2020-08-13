Путин и Макрон условились продолжить совместную работу в рамках "нормандского формата"

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон в среду провели телефонный разговор, сообщила пресс-служба Кремля. Согласно сообщению, были обсуждены различные аспекты урегулирования ситуации на Украине.

В частности, дана позитивная оценка подписанным 22 июля Трехсторонней контактной группой "Мерам по усилению режима прекращения огня, говорится в сообщении.



"Президент России вновь подчеркнул важность неукоснительного выполнения Украиной своих обязательств по политическим аспектам минских договоренностей, в том числе налаживания прямого диалога Киева с Донецком и Луганском в целях правового оформления особого статуса Донбасса. Условлено продолжить совместную работу в рамках "нормандского формата", - отмечает пресс-служба Кремля.



Была "затронута и текущая ситуация в Белоруссии", сказано в сообщении.



Двусторонняя повестка была затронута в контексте возможного визита президента Франции в Россию. "В контексте двусторонней повестки дня и подготовки возможного визита президента Франции в Россию выражена обоюдная заинтересованность развивать связи в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, предпринимать шаги в интересах укрепления европейской безопасности и стабильности", - отмечается в сообщении.



Пресс-служба отмечает, что разговор состоялся по инициативе французской стороны.

