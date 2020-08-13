Украина и США готовят запуск космической ракеты

Первый запуск космической ракеты Alpha украинско-американской компании Firefly Aerospace планируется на конец октября или начало ноября. Об этом сообщило издание Space. "Сейчас ракета Alpha практически готова, а запуск запланирован с военной базы Ванденберг, где ракету также ждут финальные тесты", - говорится в публикации.

По данным издания, первый запуск ракеты готовился еще в начале 2020 года, но эпидемия COVID-19 повлияла на планы компании. "Из-за задержек с поставками материалов строительство ракеты замедлилось", - отмечается в публикации.



Вторая и третья ракеты Alpha находятся на этапе строительства, их запуски запланированы на 2021 год. Каждый запуск состоится с промежутком в три месяца.



Alpha - двухступенчатая ракета-носитель, предназначенная для малых грузов, способна вывести до 650 кг на солнечно-синхронную орбиту или до 1000 кг на низкую околоземную орбиту.

