В Киеве подготовили новый план по "возвращению" Крыма

Созданная киевскими властями специальная рабочая группа подготовила "концепцию правосудия переходного времени" для Крыма и самопровозглашенных республик на Донбассе. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источник.



Работа над документом ведется с прошлого года, он уже поступил на рассмотрение в офис президента Украины и в случае одобрения будет опубликован в окончательном виде. Однако уже сейчас известны подробности.

Так, концепция должна регулировать вопросы привлечения к ответственности за преступления против украинского государства, расчета компенсаций за утраченное имущество, а также амнистии. Кроме того, планируется запретить занимать государственные должности тем, кто работал на руководящих постах в Крыму и неподконтрольных Киеву районах Донбасса.



Как сообщил источник газеты, в ближайшее время документ представят общественности, при этом все спорные моменты удалось решить до передачи "концепции" в офис президента.



"Это очень важный документ, потому что, с одной стороны, он дает украинским гражданам на оккупированных территориях понять, что они не брошены и не забыты, <…> а с другой — напоминает предателям и перебежчикам о том, что они обязательно понесут ответственность", — сказал собеседник издания.

