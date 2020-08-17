Rotten Tomatoes назвал 100 лучших сиквелов в истории кино

Американский сайт — агрегатор кинорецензий Rotten Tomatoes опубликовал список из 100 лучших сиквелов в истории кино.



Как правило, продолжения нашумевших картин получаются не такими удачными, как оригиналы, поскольку продюсеры делают ставку на хорошие сборы, а не на художественную ценность фильма. Однако есть картины-исключения, которые и попали в опубликованный список.



Открывает рейтинг «Mamma Mia! 2», получившая сотую строчку. Первые десять мест распределились довольно неожиданно для многих зрителей:



10. «Миссия невыполнима: Последствия» (рейтинг RT — 97%).



9. «История игрушек 4» (97%).



8. «Невеста Франкенштейна» (98%).



7. «Крестный отец 2» (98%).



6. «Перед полуночью» (98%).



5. «История игрушек 3» (98%).



4. «007: Голдфингер» (99%).



3. «Три цвета: красный» (100%).



2. «История игрушек 2» (100%).



1. «Приключения Паддингтона 2» (100%).



(В скобках указан рейтинг, выставленный кинокритиками на сайте.)



Ни «Терминатор 2», ни фильмы вселенных «Гарри Поттера», «Властелина колец», «Людей Х» или «Звездных войн» не смогли войти в топ-10. Даже самый кассовый фильм в истории «Мстители: Финал» занял лишь 28-е место. Зато сразу четыре строчки заняли мультики, три из которых достались сиквелам «История игрушек» от Pixar.





