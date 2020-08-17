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Rotten Tomatoes назвал 100 лучших сиквелов в истории кино
Американский сайт — агрегатор кинорецензий Rotten Tomatoes опубликовал список из 100 лучших сиквелов в истории кино.
Как правило, продолжения нашумевших картин получаются не такими удачными, как оригиналы, поскольку продюсеры делают ставку на хорошие сборы, а не на художественную ценность фильма. Однако есть картины-исключения, которые и попали в опубликованный список.
Открывает рейтинг «Mamma Mia! 2», получившая сотую строчку. Первые десять мест распределились довольно неожиданно для многих зрителей:
10. «Миссия невыполнима: Последствия» (рейтинг RT — 97%).
9. «История игрушек 4» (97%).
8. «Невеста Франкенштейна» (98%).
7. «Крестный отец 2» (98%).
6. «Перед полуночью» (98%).
5. «История игрушек 3» (98%).
4. «007: Голдфингер» (99%).
3. «Три цвета: красный» (100%).
2. «История игрушек 2» (100%).
1. «Приключения Паддингтона 2» (100%).
(В скобках указан рейтинг, выставленный кинокритиками на сайте.)
Ни «Терминатор 2», ни фильмы вселенных «Гарри Поттера», «Властелина колец», «Людей Х» или «Звездных войн» не смогли войти в топ-10. Даже самый кассовый фильм в истории «Мстители: Финал» занял лишь 28-е место. Зато сразу четыре строчки заняли мультики, три из которых достались сиквелам «История игрушек» от Pixar.