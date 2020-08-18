Вейпы могут стоять за случаями COVID-19 среди молодежи

Стэнфордский университет, сообщает ТАСС, считает, что среди молодых людей коронавирус может распространяться из-за вейпов. Исследования более 4000 молодых американцев в возрасте от 13 до 24 лет показали: молодые люди в 5-7 раз чаще заражались коронавирусом, если использовали вейпы или комбинировали их с обычными сигаретами. Видимо, вейпы уникальным образом повреждают легкие.



Ранее проведенный анализ говорит, что табачный дым опаснее для здоровья легких и всего организма, но испарения электронных сигарет не менее опасны. В испарениях находили токсины, канцерогены и прочие вещества, повышающие риск рака, снижающие эластичность сосудов.



Так, молодые люди, ежедневно использовавшие вейпы, в 5 раз чаще заражались коронавирусом и испытывали характерные симптомы болезни, чем остальные. Если подросток или молодой человек одновременно курил обычные сигареты и использовал вейпы, вероятность подскакивала в 7 раз. Вейпы были опаснее других факторов риска - ожирения и диабета.

