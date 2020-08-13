В Украине зафиксировали два "коронавирусных антирекорда"

В Украине два новых антирекорда: антирекорд по количеству госпитализированных из-за коронавируса - вчера госпитализировали 315 человек и по количеству зараженных. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает УНН.



"У нас очередной антирекорд: за сутки заразилось 1592 человека, из них 88 детей, а также 92 медработника. Были госпитализированы 315 человек, такого количества госпитализированных в Украине за сутки у нас еще не было", - заявил он.



Так, зафиксировано 22 летальных исхода, при этом выздоровели 530 пациентов.



По его словам, в целом за все время пандемии в Украине заболело 86140 человек, из них 5983 ребенка и 9392 медработника. При этом в целом выписаны 46216 человек, летальных случаев 1992.



Вместе с тем, Степанов отметил, что в Украине планируют как можно быстрее разделить регионы на "зоны" заболеваемости.

