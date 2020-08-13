Лопес дал согласие на бой с Ломаченко

емпион IBF Теофимо Лопес дал согласие на бой с обладателем титулов WBA, WBO и WBC Franchise в легком весе Василием Ломаченко после непродолжительных торгов, сообщает ESPN.



По данным портала, бой состоится 17 октября. Ранее планировалось проведение поединка 3 октября в Лас-Вегасе.



Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум подтвердил, что команды уже согласовали все детали, однако контракт подпишут завтра.



Как сообщал Укринформ, Василий Ломаченко может отдать 500 000 долларов из своего гонорара своему будущему сопернику Теофимо Лопесу, чтобы тот подписал контракт на бой.

