Наводнение подтопило главный ядерный объект Северной Кореи

Наводнение в Северной Корее, предположительно, подтопило научно-исследовательский центр в Йонбёне, основном ядерном комплексе КНДР. Об этом говорят исследователи из группы 38 North при Центре имени Генри Стимсона, изучившие спутниковые снимки этой местности.



Судя по снимкам от 6 августа, уровень реки, протекающей возле центра, поднялся, и вода достигла двух насосных станций, обслуживающих реакторы ядерного комплекса. Снимки, сделанные 8-11 августа, показали, что уровень воды снизился, не нанеся ущерба ядерному объекту.



Авторы доклада отметили, что пятимегаваттный реактор, который, возможно, используют для производства оружейного плутония, не работает уже несколько месяцев, а экспериментальный легководный реактор пока не запущен. По мнению исследователей из 38 North, в будущем подобное наводнение может привести к отключению реакторов.



В Минобороны Южной Кореи отказались комментировать отчет 38 North, но отметили, что всегда мониторят ядерную и ракетную активность КНДР, пишет Reuters.

