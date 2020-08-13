Украина не должна менять своей стратегической политики в отношении Беларуси - Кравчук

Украина должна действовать в отношении Беларуси по принципу международного права. Несмотря на ситуацию, мы не должны менять своей стратегической политики в отношении Беларуси. Об этом заявил глава украинской делегации в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук в интервью "Украинскому радио", передает УНН.



"Украина должна действовать по принципу международного права, не вмешиваться. Если нужна помощь и если эта помощь будет через обращение - Украина должна ее предоставить. Пока такого обращения нет. Украина должна в дальнейшем не менять ни на йоту своей стратегической политики в отношении Беларуси, которая записана в документах. Ни на капельку, ничего не изменилось - Украина принимает любого президента, любую ВРУ, которая создана в иностранном государстве", - сказал Кравчук.

